तरुण हत्याकांड: हिंसा भड़काने के आरोपी की जमानत याचिका पर बहस तेज, क्या रहा कोर्ट का फैसला

तरुण हत्याकांड की कहानी होली के दौरान एक पानी के गुब्बारे से शुरू हुई थी। होली के दिन तरुण की छोटी भतीजी ने गलती से छत से पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया, जो पड़ोस की एक महिला को लग गया। हालांकि परिवार ने तुरंत माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद पड़ोस के लगभग 10 से 15 लोग लाठी-डंडों के साथ तरुण के घर पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। इसी दौरान जब तरुण अपने परिवार को बचाने के लिए बीच में आए, तो भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस विवाद में हमले के साथ-साथ जातिसूचक टिप्पणियां भी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था।