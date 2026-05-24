दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात: 60 साल के दिव्यांग चौकीदार को डंडे से पीटा, फिर दो बार कार से कुचलकर मार डाला

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वारदात से पहले एक एसयूवी कार आकर रुकती है। गाड़ी में से एक शख्स नीचे उतरा और चौकीदार बिजेंद्र के पास गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते आरोपी ने डंडे से बिजेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद एसयूवी के ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश करने लगा। पहली बार वहां से भागते हुए ड्राइवर ने बिजेंद्र पर कार चढ़ाई, और फिर दोबारा गाड़ी बैक करके वापस आकर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया।