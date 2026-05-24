24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात: 60 साल के दिव्यांग चौकीदार को डंडे से पीटा, फिर दो बार कार से कुचलकर मार डाला

Delhi Murder Case: दिल्ली के पीरागढ़ी में रविवार सुबह एक 60 वर्षीय दिव्यांग चौकीदार बिजेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले उनसे बहस की, डंडे से पीटा और फिर एक एसयूवी कार से दो बार कुचलकर मार डाला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 24, 2026

delhi crime peeragarhi

photo ai

CCTV Footage of Murder: देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पीरागढ़ी गांव के एक टेंपो स्टैंड पर चौकीदारी करने वाले 60 साल के दिव्यांग बुजुर्ग, बिजेंद्र की एसयूवी कार से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह खौफनाक वारदात रविवार सुबह करीब चार बजे की है। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद साफ हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी।

सुबह 4:03 बजे पुलिस को मिली दुर्घटना की खबर

बाहरी जिला के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार तड़के करीब 4:03 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम विहार पश्चिम के पीरागढ़ी टेंपो स्टैंड पर एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां बिजेंद्र बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें बिना वक्त गंवाए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सड़क पर टायर फिसलने के निशान से खुला राज

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर गाड़ी फिसलने और ब्रेक लगाने के निशान मिले। इन निशानों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ आम हादसे का नहीं है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो हत्या की इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हो गया।

डंडे से पीटा, फिर दो बार चढ़ाई एसयूवी कार

सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वारदात से पहले एक एसयूवी कार आकर रुकती है। गाड़ी में से एक शख्स नीचे उतरा और चौकीदार बिजेंद्र के पास गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते आरोपी ने डंडे से बिजेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद एसयूवी के ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश करने लगा। पहली बार वहां से भागते हुए ड्राइवर ने बिजेंद्र पर कार चढ़ाई, और फिर दोबारा गाड़ी बैक करके वापस आकर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया।

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद, पश्चिम विहार थाना पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में दर्ज कर लिया है। पुलिस अब कार के नंबर प्लेट की मदद से आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu: रात 2:30 बजे दरवाजा खटखटाकर लड़की को जगाया, बाहर निकलते ही बदमाश उठा ले गए, गैंगरेप कर सुनसान जगह छोड़ा
झुंझुनू
Rajasthan Crime Girl Kidnapped and Gang-Raped

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

24 May 2026 06:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात: 60 साल के दिव्यांग चौकीदार को डंडे से पीटा, फिर दो बार कार से कुचलकर मार डाला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मई में ही ले चुका 10 जानें: दिल्ली-NCR में क्यों ‘बम’ बन रहे AC? इन बड़े हादसों से सीखें बचाव के तरीके और जरूरी टिप्स

delhi ncr ac blast reasons fire
नई दिल्ली

शराब के नशे में दोस्त की ईंट से हत्या, दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा घटाकर 8 साल की, जानिए क्यों नहीं माना इसे मर्डर

Delhi High Court
नई दिल्ली

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखे से धर्म परिवर्तन: दिल्ली की महिला ने दानिश नाम के युवक पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप, मामला दर्ज

delhi ashok vihar woman alleges rape
नई दिल्ली

‘महिलाएं दफ्तर में नहाने को मजबूर’, दिल्ली में पानी की किल्लत पर भड़के मनीष सिसोदिया, BJP सरकार को बताया नाकाम

Delhi Water Crisis
नई दिल्ली

नोएडा में कत्लेआम! शादी से इनकार पर प्रेमी ने प्रेमिका के पूरे परिवार को चाकू से गोदा, मां की मौत

boyfriend attacks lover family in noida UP
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.