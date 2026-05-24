दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात: 60 साल के दिव्यांग चौकीदार को डंडे से पीटा, फिर दो बार कार से कुचलकर मार डाला

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CCTV Footage of Murder: देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पीरागढ़ी गांव के एक टेंपो स्टैंड पर चौकीदारी करने वाले 60 साल के दिव्यांग बुजुर्ग, बिजेंद्र की एसयूवी कार से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह खौफनाक वारदात रविवार सुबह करीब चार बजे की है। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद साफ हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची-समझी हत्या थी।
बाहरी जिला के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि रविवार तड़के करीब 4:03 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम विहार पश्चिम के पीरागढ़ी टेंपो स्टैंड पर एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां बिजेंद्र बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें बिना वक्त गंवाए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर गाड़ी फिसलने और ब्रेक लगाने के निशान मिले। इन निशानों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ आम हादसे का नहीं है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो हत्या की इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हो गया।
सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वारदात से पहले एक एसयूवी कार आकर रुकती है। गाड़ी में से एक शख्स नीचे उतरा और चौकीदार बिजेंद्र के पास गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। देखते ही देखते आरोपी ने डंडे से बिजेंद्र की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद एसयूवी के ड्राइवर ने उन्हें कुचलने की कोशिश करने लगा। पहली बार वहां से भागते हुए ड्राइवर ने बिजेंद्र पर कार चढ़ाई, और फिर दोबारा गाड़ी बैक करके वापस आकर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया।
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद, पश्चिम विहार थाना पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में दर्ज कर लिया है। पुलिस अब कार के नंबर प्लेट की मदद से आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है।
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