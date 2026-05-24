Jhunjhunu: रात 2:30 बजे दरवाजा खटखटाकर लड़की को जगाया, बाहर निकलते ही बदमाश उठा ले गए, गैंगरेप कर सुनसान जगह छोड़ा

मामले के अनुसार, पीड़ित बालक की माता ने 26 मार्च 2025 को खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2023 को बालक स्कूल जा रहा था। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक धर्मशाला में ले गया। जहां उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।