24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu: रात 2:30 बजे दरवाजा खटखटाकर लड़की को जगाया, बाहर निकलते ही बदमाश उठा ले गए, गैंगरेप कर सुनसान जगह छोड़ा

झुंझुनूं जिले के एक गांव में पांच बदमाशों ने देर रात युवती का कथित अपहरण कर कार में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

May 24, 2026

Rajasthan Crime Girl Kidnapped and Gang-Raped

झुंझुनूं में लड़की से सामूहिक बलात्कार (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं जिले के एक गांव से पांच बदमाशों ने घर से एक लड़की का अपहरण कर कार में डाल लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। दरिंदगी के बाद आरोपी लड़की को बेहोशी की हालत में सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। घटना शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार, रात में अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर जब लड़की बाहर आई तो पहले से घात लगाए पांच बदमाशों ने उसका मुंह दबा लिया और जबरन उसे बाहर खड़ी कार में डालकर ले गए।

बाद में आरोपी, लड़की को सुनसान इलाके में ले गए, जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वारदात के बाद लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। सुबह जब कुछ महिलाएं वहां से गुजरीं तो उन्होंने लड़की को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा।

महिलाओं ने लड़की के चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया और परिजनों को सूचना दी। होश में आने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी घटना बताई। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नाबालिग से अनैतिक कृत्य के दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा

नाबालिग बालक के साथ अनैतिक कृत्य करने के मामले में झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को कठोर सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के जज इसरार खोखर ने आरोपी मुकेश कुमार मीणा निवासी सिंघाना को 20 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार, पीड़ित बालक की माता ने 26 मार्च 2025 को खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2023 को बालक स्कूल जा रहा था। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक धर्मशाला में ले गया। जहां उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दूसरी बार बाजार से उठाकर ले गया

रिपोर्ट में बताया गया कि 27 जनवरी 2025 को लड़का घर का सामान लेने बाजार गया था। इस दौरान आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। घटना के बाद लड़का सहमा-सहमा रहने लगा। इस पर उसकी माता ने पूछताछ तो उसने पूरी घटना बताई।

मामला सामने आने के बाद खेतड़ी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान पूरा होने पर आरोपी मुकेश मीणा के खिलाफ संबंधित कोर्ट में जमानत पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवी करते हुए कोर्ट में 14 गवाहों के बयान करवाए तथा 48 दस्तावेज पेश किए।

अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयानों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें

अजमेर जेल में भूख हड़ताल पर बैठा रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात गुर्गा, गोगामेड़ी हत्याकांड का है आरोपी
अजमेर
Rohit Godara gang

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: रात 2:30 बजे दरवाजा खटखटाकर लड़की को जगाया, बाहर निकलते ही बदमाश उठा ले गए, गैंगरेप कर सुनसान जगह छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Rain: राजस्थान के 2 जिलों में हुई बारिश, IMD ने मेघगर्जन-आंधी का दिया अलर्ट, जानें मौसम पूर्वानुमान

Rain In Rajasthan
झुंझुनू

शेखावाटी समाचार: पत्नी की तलाश में निकला था ‘गुलाब’, घर से 200 मीटर दूर मौत ने घेरा

Jhunjhunu hit and run case
झुंझुनू

35,000 में बताते थे गर्भ में लड़की या लड़का; राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर भ्रूण लिंग जांच रैकेट पकड़ा

Gender reveal racket busted
झुंझुनू

Nawalgarh: सिर्फ 3 जवानों के भरोसे चल रही ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से आमजन परेशान

Traffic Jam
झुंझुनू

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, चलेगी तेज धूलभर आंधी, मेघगर्जन-हीटवेव का अलर्ट जारी

dust storm in Rajasthan
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.