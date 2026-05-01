‘मरते दम तक भाजपा में नहीं जाऊंगा’: संजय सिंह ने साफ किया अपना स्टैंड, बोले- BJP देश का भला नहीं कर सकती

Aap Rajya Sabha Crisis: आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में मची भारी उथल-पुथल के बीच अब राज्यसभा में पार्टी की ताकत सिमटती नजर आ रही है। 10 में से केवल 3 सांसदों के साथ बच गई 'आप' के लिए राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे कद्दावर चेहरों का भाजपा में जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इन अटकलों के बीच, पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वह मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, क्योंकि भाजपा देश का हित करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, संजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें कभी भाजपा की ओर से शामिल होने का प्रस्ताव नहीं मिला, जबकि इससे पहले मनीष सिसोदिया जैसे नेता खुद को भाजपा की ओर से ऑफर मिलने का दावा कर चुके हैं।