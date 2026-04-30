शादी वाले घर में घुसे बदमाश, दुल्हन के भाई को जांघ में लगी गोली, लहूलुहान हालत में कराया अस्पताल में भर्ती

Palwal Crime News: हरियाणा के पलवल जिले स्थित फिरोजपुर गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब शादी की मंगल गीतों की गूंज अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गई। बेटी की मेहंदी की रस्म के दौरान पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, तभी कार सवार बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस खूनी हमले में दुल्हन का भाई नितिन दाईं जांघ पर गोली लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खुशियों के बीच अचानक हुई इस वारदात से शादी के घर में मातम पसर गया और आनन-फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दुल्हन का भाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है