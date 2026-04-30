Delhi hit-and-run: डाबरी फ्लाईओवर पर डिलीवरी बॉय को कुचलकर फरार हुआ कार चालक, मौके पर ही मौत

दिल्ली के डाबरी फ्लाईओवर पर हुए इस दर्दनाक हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 7:35 बजे एक पीसीआर कॉल के जरिए इस घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। यह भीषण दुर्घटना पंखा रोड स्थित डाबरी फ्लाईओवर पर उस वक्त हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर सवार अनियंत्रित होकर सीधे फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले इस 28 वर्षीय युवक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झारखंड के गोड्डा जिले का निवासी था। राजकुमार अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए दिल्ली आया था और यहां एक निजी फूड डिलीवरी सर्विस में बतौर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम कर अपनी सेवाएं दे रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजकुमार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश के साथ-साथ मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।