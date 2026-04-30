17 साल तक आदिवासी लड़की से शारीरिक शोषण, कई बार रेप और जबरन गर्भपात, काम दिलाने के बहाने लाया था दिल्ली

पिछले साल नवंबर से पीड़िता का भाई-बहन उसे ढूंढते हुए कोठी तक पहुंचे थे, लेकिन रसूखदार मालिक ने महज 15 हजार देकर उन्हें डरा-धमका कर भगा दिया। आखिरकार 9 अप्रैल को परिजनों ने हिम्मत दिखाई और एनजीओ के साथ मिलकर दबाव बनाया। डर के मारे कारोबारी ने युवती को मुक्त तो किया, लेकिन उसकी 17 साल की मेहनत और बर्बाद हुई जिंदगी की कीमत महज 1.70 लाख रुपये लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।