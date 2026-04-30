Gurugram Murder: 10 सेकंड में बरसाईं 5 गोलियां, सरपंच की हत्या का बदला लेने के लिए पूर्व NSG कमांडो का सरेआम कत्ल

गुरुग्राम में दिनदहाड़े हुई इस हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और सुंदर फौजी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक सुंदर फौजी अप्रैल 2018 में हुई सरपंच बहादुर की हत्या के मामले में आरोपी था। अंदेशा है कि सरपंच के बेटे ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।