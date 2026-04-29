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‘पापा, बहुत एन्जॉय किया’; 3 दिन बाद था जन्मदिन, IPL मैच देख लौट रहे दो भाइयों की मौत, पिता का छलका दर्द

Delhi Road Accident News: दिल्ली के अशोक रोड पर आईपीएल मैच देखकर लौट रहे दो भाइयों की ट्रक से कुचलकर मौत। पिता फोन कॉल पर सुन रहे थे बेटे की आखिरी बातें।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 29, 2026

Delhi Road Accident News

आईपीएल मैच देखकर लौट रहे दो भाइयों की ट्रक से कुचलकर मौत

Delhi IPL Match Accident: दिल्ली के अशोक रोड पर सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 14 साल के अभव भाटिया और उनके 20 साल के चचेरे भाई यज्ञ की मौत हो गई। दोनों दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला देखकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। वहीं, इस घटना के बाद अब मृतक युवकों के पिता ने दर्द साझा करते हुए कहा है कि मैच देखने के बाद बेटा बहुत खुश था और फोन पर कह रहा था कि उसने बहुत एन्जॉय किया है।

फोन पर पिता सुन रहे थे हादसे की आवाज

अभव के पिता सुमित भाटिया ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने बेटे को फोन काटकर जेब में रखने के बजाय कॉल पर बने रहने को कहा था। अभव बहुत खुश था और अपने पसंदीदा क्रिकेट सितारों को मैदान पर देखने का अनुभव साझा कर रहा था। बातचीत के दौरान अभव ने कहा, 'पापा, बहुत एन्जॉय किया, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे'। सुमित अपने बेटे की बातें सुन ही रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सन्नाटा छा गया। सुमित बार-बार बेटे का नाम पुकारते रहे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बाद एक अजनबी ने फोन उठाया और सुमित को हादसे की जानकारी दी।

जन्मदिन की तैयारियों के बीच पसरा मातम

9वीं कक्षा के छात्र अभव का तीन दिन बाद जन्मदिन था और परिवार में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। लेकिन इस हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शवगृह के बाहर सुमित और उनके परिजन सुध-बुध खो बैठे हैं।

क्रिकेटर बनने का सपना टूटा

हादसे का दूसरा शिकार यज्ञ (20), जो बीएससी का छात्र था, एक उभरता हुआ क्रिकेटर बनना चाहता था। वह अपने कॉलेज की टीम का हिस्सा था और नेट में पेशेवर खिलाड़ियों को गेंदबाजी भी करता था। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल 'क्रिकेट प्रेमी' के रूप में भरी हुई थी। हादसे से कुछ घंटे पहले ही उसने आरसीबी के क्रिकेटरों के साथ अपनी आखिरी सेल्फी पोस्ट की थी।

पुलिस कर रही ट्रक की तलाश

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी ट्रक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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Published on:

29 Apr 2026 01:27 pm

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