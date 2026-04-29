‘पापा, बहुत एन्जॉय किया’; 3 दिन बाद था जन्मदिन, IPL मैच देख लौट रहे दो भाइयों की मौत, पिता का छलका दर्द

अभव के पिता सुमित भाटिया ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने बेटे को फोन काटकर जेब में रखने के बजाय कॉल पर बने रहने को कहा था। अभव बहुत खुश था और अपने पसंदीदा क्रिकेट सितारों को मैदान पर देखने का अनुभव साझा कर रहा था। बातचीत के दौरान अभव ने कहा, 'पापा, बहुत एन्जॉय किया, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे'। सुमित अपने बेटे की बातें सुन ही रहे थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सन्नाटा छा गया। सुमित बार-बार बेटे का नाम पुकारते रहे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट बाद एक अजनबी ने फोन उठाया और सुमित को हादसे की जानकारी दी।