‘देश को जेल बनने से बचाने के लिए सलाखों के पीछे हैं उमर खालिद’; अभिनेता प्रकाश राज का बड़ा बयान

इसके साथ ही प्रकाश राज ने यह भी कहा कि उमर खालिद देश के हर नागरिक के लिए खड़े थे और संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने उमर खालिद की जेल यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'उमर खालिद जेल में इसलिए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरा देश जेल न बन जाए।' प्रकाश राज के मुताबिक, उनकी कैद उस समाज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है, जो धीरे-धीरे जेल में तब्दील होता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल जाना खालिद के लिए 'फर्मेंटेशन' यानी निखरने की प्रक्रिया जैसा है, जहां से वे और अधिक गहराई और स्पष्टता के साथ बाहर आएंगे।