राघव चड्ढा को अब लगा 440 वॉल्ट का झटका, अभिनेता प्रकाश राज ने फॉलोअर्स कम होने पर ली चुटकी

Prakash Raj On Raghav Chadha: राजनीति और मनोरंजन जगत का टकराव जब सोशल मीडिया पर होता है, तो चर्चा दूर तक जाती है। इस बार अभिनेता प्रकाश राज और नेता राघव चड्ढा के बीच चल रही ऑनलाइन बयानबाजी ने इंटरनेट का माहौल गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में हैं, और अब उनके ताजा वीडियो पर प्रकाश राज ने तीखा कटाक्ष किया है।