राघव चड्ढा को अब लगा 440 वॉल्ट का झटका, अभिनेता प्रकाश राज ने फॉलोअर्स कम होने पर ली चुटकी

Prakash Raj On Raghav Chadha (सोर्स- एक्स)
Prakash Raj On Raghav Chadha: राजनीति और मनोरंजन जगत का टकराव जब सोशल मीडिया पर होता है, तो चर्चा दूर तक जाती है। इस बार अभिनेता प्रकाश राज और नेता राघव चड्ढा के बीच चल रही ऑनलाइन बयानबाजी ने इंटरनेट का माहौल गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में हैं, और अब उनके ताजा वीडियो पर प्रकाश राज ने तीखा कटाक्ष किया है।
राघव चड्ढा ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर पार्टी बदलने के फैसले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर वह गलत हो सकते हैं, तो उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले बाकी लोग भी गलत नहीं हो सकते। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा कर दिया।
अभिनेता ने लिखा कि शायद आप सही हों, लेकिन वे लाखों लोग भी गलत नहीं हो सकते जिन्होंने आपको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इसके साथ उन्होंने एक विवादित हैशटैग भी इस्तेमाल किया, जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया।
प्रकाश राज की ये पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। कुछ यूजर्स ने अभिनेता का समर्थन किया और कहा कि जनता नेताओं के फैसलों पर नजर रखती है। वहीं कई लोगों ने अभिनेता को राजनीति में अनावश्यक दखल देने वाला बताया।
एक यूजर ने लिखा कि किसी नेता का पार्टी छोड़ना उसका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन विरोध तब शुरू होता है जब विचारधारा बदलने की वजह साफ नजर नहीं आती। वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि अगर राघव किसी दूसरी पार्टी में जाते तो क्या प्रतिक्रिया ऐसी ही होती?
कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी कई नेता अलग-अलग दल छोड़ चुके हैं, लेकिन हर बार इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ। ऐसे में चर्चा का केंद्र सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, बल्कि किस पार्टी में जाना है, ये भी बन गया है।
ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने राघव चड्ढा पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी उन्होंने एक मीम साझा किया था, जिसमें नेता के फैसले की तुलना विवादित अंदाज में की गई थी। उस पोस्ट के बाद भी काफी बवाल हुआ था।
राघव चड्ढा के दल बदलने की खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार पुराने वीडियो, बयान और इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। कई लोग उनके पुराने बीजेपी विरोधी बयान शेयर कर रहे हैं, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक परिपक्वता बता रहे हैं।
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