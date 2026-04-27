27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

राघव चड्ढा को अब लगा 440 वॉल्ट का झटका, अभिनेता प्रकाश राज ने फॉलोअर्स कम होने पर ली चुटकी

Prakash Raj On Raghav Chadha: राघव चड्ढा के नए वीडियो को लेकर अभिनेता प्रकाश राज ने एक बार फिर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है प्रकाश राज ने, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 27, 2026

Prakash Raj On Raghav Chadha

Prakash Raj On Raghav Chadha (सोर्स- एक्स)

Prakash Raj On Raghav Chadha: राजनीति और मनोरंजन जगत का टकराव जब सोशल मीडिया पर होता है, तो चर्चा दूर तक जाती है। इस बार अभिनेता प्रकाश राज और नेता राघव चड्ढा के बीच चल रही ऑनलाइन बयानबाजी ने इंटरनेट का माहौल गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में हैं, और अब उनके ताजा वीडियो पर प्रकाश राज ने तीखा कटाक्ष किया है।

राघव चड्ढा ने पार्टी बदलने पर दी सफाई (Prakash Raj On Raghav Chadha)

राघव चड्ढा ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर पार्टी बदलने के फैसले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर वह गलत हो सकते हैं, तो उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले बाकी लोग भी गलत नहीं हो सकते। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा कर दिया।

प्रकाश राज ने कसा तंज

अभिनेता ने लिखा कि शायद आप सही हों, लेकिन वे लाखों लोग भी गलत नहीं हो सकते जिन्होंने आपको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इसके साथ उन्होंने एक विवादित हैशटैग भी इस्तेमाल किया, जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया।

प्रकाश राज की ये पोस्ट सामने आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। कुछ यूजर्स ने अभिनेता का समर्थन किया और कहा कि जनता नेताओं के फैसलों पर नजर रखती है। वहीं कई लोगों ने अभिनेता को राजनीति में अनावश्यक दखल देने वाला बताया।

यूजर्स ने दिए रिएक्शन्स

एक यूजर ने लिखा कि किसी नेता का पार्टी छोड़ना उसका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन विरोध तब शुरू होता है जब विचारधारा बदलने की वजह साफ नजर नहीं आती। वहीं दूसरे यूजर ने सवाल किया कि अगर राघव किसी दूसरी पार्टी में जाते तो क्या प्रतिक्रिया ऐसी ही होती?

कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी कई नेता अलग-अलग दल छोड़ चुके हैं, लेकिन हर बार इतना बड़ा विवाद नहीं हुआ। ऐसे में चर्चा का केंद्र सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, बल्कि किस पार्टी में जाना है, ये भी बन गया है।

प्रकाश राज ने पहले भी साझा किया था मीम

ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने राघव चड्ढा पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी उन्होंने एक मीम साझा किया था, जिसमें नेता के फैसले की तुलना विवादित अंदाज में की गई थी। उस पोस्ट के बाद भी काफी बवाल हुआ था।

राघव चड्ढा के दल बदलने की खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार पुराने वीडियो, बयान और इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं। कई लोग उनके पुराने बीजेपी विरोधी बयान शेयर कर रहे हैं, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक परिपक्वता बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Bisexual हैं पंजाबी सिंगर करण औजला? वायरल पोस्ट के पीछे की क्या है सच्चाई, टीम ने किया खुलासा
मनोरंजन
Karan Aujla Bisexual Post Goes Viral

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 06:18 pm

Hindi News / Entertainment / राघव चड्ढा को अब लगा 440 वॉल्ट का झटका, अभिनेता प्रकाश राज ने फॉलोअर्स कम होने पर ली चुटकी

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फुटपाथ पर साड़ियां बेचने वाला लड़का कैसे बना हजारों करोड़ का मालिक? बॉलीवुड के ‘नंबर 1’ से है खास कनेक्शन

Vashu Bhagnani Success Story
बॉलीवुड

Bisexual हैं पंजाबी सिंगर करण औजला? वायरल पोस्ट के पीछे की क्या है सच्चाई, टीम ने किया खुलासा

Karan Aujla Bisexual Post Goes Viral
मनोरंजन

‘मत करना, उनका बस इतना योगदान’, ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार पर कसा तंज, सुनकर आ जाएगी हंसी

Twinkle Khanna Takes Dig At Akshay Kumar
बॉलीवुड

धर्म परिवर्तन के बाद भी नहीं टूटा रिश्ता! 15 की उम्र में हिन्दू से क्रिश्चियन बने रेमो ने बताया- ‘क्या था पेरेंट्स का रिएक्शन’

Remo D'Souza on Conversion
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ एक्टर मुस्तफा अहमद की पत्नी के पुराने ट्वीट्स पर मचा बवाल, राष्ट्रपति और हिंदुओं पर की थी विवादित टिप्पणी

Dhurandhar 2 actor mustafa ahmed wife radhieka pandeya old tweet created a ruckus after Remarks President and Hindus
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.