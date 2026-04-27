Bisexual हैं पंजाबी सिंगर करण औजला? वायरल पोस्ट के पीछे की क्या है सच्चाई, टीम ने किया खुलासा

Karan Aujla Bisexual Post Goes Viral: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार करण औजला इन दिनों अपने गानों से ज्यादा सोशल मीडिया पर फैली एक वायरल तस्वीर को लेकर चर्चा में हैं। इंटरनेट पर तेजी से घूम रहे एक स्क्रीनशॉट ने उनके निजी जीवन को लेकर तरह-तरह की अटकलों को जन्म दे दिया। दावा किया गया कि ये पोस्ट खुद करण औजला के आधिकारिक अकाउंट से किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान को लेकर खुलासा किया है।