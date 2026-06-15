Suriya की ‘Karuppu’ कैसे बनी 300 करोड़ की हिट? रिलीज से पहले विवाद ने बढ़ाई थी मुश्किलें

जानकारी के लिए बता दें कि तृषा कृष्णन और सूर्या की 'कुरुप्पु' ने रिलीज के पहले आठ दिनों में ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और एक्टर सूर्या की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और भारत में उनकी पहली 100 करोड़ी फिल्म भी बनी। इतना ही नहीं 2026 में तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म भी बन गई। हालांकि, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।