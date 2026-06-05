करुप्पु विवाद में कूदे सूर्या! CM विजय से लिंक और ‘अपमान’ पर क्रिप्टिक पोस्ट से तोड़ी चुप्पी, मची खलबली

इतना ही नहीं, ये विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर आरजे बालाजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'करुप्पु' की कहानी सबसे पहले विजय को सुनाई गई थी। किसी कारण से विजय इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने। इसके बाद फिल्म में सूर्या ने लीड रोल निभाया। इसके बाद आरजे बालाजी ने विजय के साथ अपनी एक फोटो़ भी शेयर की और उन्हें वो शख्स बताया, जिसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल, इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इस पर सूर्या के फैंस का मानना था कि फिल्म की सफलता का क्रेडिट उस एक्टर को मिलना चाहिए जिसने वास्तव में फिल्म में काम किया और उसे दर्शकों तक पहुंचाया। तो वहीं कुछ लोग विजय के शुरुआती योगदान को भी महत्वपूर्ण बता रहे थे।