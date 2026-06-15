कॉकरोच जनता पार्टी विवाद में पवन कल्याण की एंट्री, प्रकाश राज पर लगाए गंभीर आरोप

पवन कल्याण ने अपने एक बातचीत में ये भी कहा कि किसी भी आंदोलन और संगठन के पीछे छिपे कारणों को समझना जरूरी है। उन्होंने अपने बेटे के साथ हुई चर्चा का जिक्र करते हुए बताया कि युवाओं के बीच भी इस विषय को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर, प्रकाश राज लगातार CJP के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में एक प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने युवाओं की भागीदारी और उनके भविष्य से जुड़े सवालों पर जोर दिया। उनका कहना था कि देश के युवाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के लिए खुद आगे आना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई पीढ़ी अपने सपनों और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है।