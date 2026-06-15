POCSO आरोपी जानी मास्टर संग कोलैब पर घिरे अनिरुद्ध रविचंदर, भड़के यूजर्स

'अरविंद' अनिरुद्ध के नए म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज होने वाला पहला ट्रैक है। बता दें, ये गाना तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में लॉन्च किया गया और इसे रिलीज से पहले एक खास प्रमोशनल कैंपेन के द्वारा चर्चा में लाया गया था। साथ ही, गाने में अनिरुद्ध ने एक बार फिर सिंगर सुपर सुबू के साथ काम किया है, जिनके साथ वो पहले भी की सफल प्रोजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब गाने के क्रेडिट्स सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई।