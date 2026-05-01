वर्दी वाला ही बना लुटेरा! 50 लाख की लूट में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार, दौसा से पकड़ा गया आरोपी

Delhi Police: देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही चर्चा हो रही थी, लेकिन इस घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जब सुरक्षा देने वाले ही अपराध में शामिल हो जाएं, तो लोगों का भरोसा हिलना स्वाभाविक है। हाल ही में, दिल्ली पुलिस ने अपने ही एक कांस्टेबल को 50 लाख रुपये की लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे विभाग में हलचल मच गई है।