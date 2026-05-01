‘मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा’, रेप पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, बोली- 4 महीने से आरोपी आजाद है

इस आत्मघाती कदम को उठाने से पहले महिला ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें उसकी बेबसी साफ झलक रही है। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पानीपत के एक शख्स ने दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत उसने सेक्टर-51 थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि एफआईआर दर्ज हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी को हाथ तक नहीं लगाया है। महिला ने सिसकते हुए बताया कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और अब उसका परिवार और कुछ भाड़े के गुंडे उसे और उसके परिजनों को लगातार धमका रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा।