1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुडगाँव

‘मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा’, रेप पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, बोली- 4 महीने से आरोपी आजाद है

Crime News: गुरुग्राम में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सेक्टर-51 थाने में दर्ज रेप केस में कार्रवाई न होने से आहत एक महिला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के गेट पर आत्मदाह की कोशिश की। महिला का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती के कारण आरोपी अभी भी फरार है और उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

गुडगाँव

image

Pooja Gite

May 01, 2026

PATRIKA PHOTO

Crime News: गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर गुरुवार को उस समय हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई, जब एक बलात्कार पीड़िता ने कथित तौर पर पुलिस की अनसुनी से तंग आकर मौत को गले लगाने की कोशिश की। महिला हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर कमिश्नर ऑफिस के मुख्य द्वार पर पहुंच गई और चीखते हुए अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को आग लगाने से ठीक पहले रोक लिया और उसे काबू कर शांत कराया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

'आरोपी खुलेआम घूम रहा'

इस आत्मघाती कदम को उठाने से पहले महिला ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें उसकी बेबसी साफ झलक रही है। वीडियो में महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ पानीपत के एक शख्स ने दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत उसने सेक्टर-51 थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि एफआईआर दर्ज हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपी को हाथ तक नहीं लगाया है। महिला ने सिसकते हुए बताया कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और अब उसका परिवार और कुछ भाड़े के गुंडे उसे और उसके परिजनों को लगातार धमका रहे हैं कि अगर केस वापस नहीं लिया तो अंजाम बुरा होगा।

'मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा'

गुरुग्राम के कमिश्नर दफ्तर पहुंचने से पहले बनाए गए वीडियो में महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, आरोपी अभी तक आजाद है और मुझे डराया-धमकाया जा रहा है। गुंडे मेरे घर के चक्कर काट रहे हैं और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मैंने हर जगह गुहार लगाई पर कहीं सुनवाई नहीं हुई, अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैं अपनी जान देने कमिश्नर ऑफिस जा रही हूं।' वीडियो की तस्वीरें भले ही धुंधली हों, लेकिन महिला की चीखें स्पष्ट रूप से सिस्टम की नाकामी को बयां कर रही हैं।

गिरफ्तारी का आश्वासन, लेकिन घटना पर चुप्पी

हैरानी की बात यह रही कि घटना के काफी देर बाद तक पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान नहीं आया और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा से भी संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, बाद में बढ़ते दबाव को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने एक संक्षिप्त बयान जारी किया। पुलिस ने आत्मदाह की कोशिश की घटना पर सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय केवल इतना कहा कि मामले के आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि उसे न्याय मिलेगा और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें

पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने काटा किराएदार का गला, बाद में थाने पहुंचकर किया सरेंडर
नई दिल्ली
Shalimar Bagh Murder Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

01 May 2026 11:22 am

Hindi News / Haryana / Gurgaon / ‘मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा’, रेप पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, बोली- 4 महीने से आरोपी आजाद है

बड़ी खबरें

View All

गुडगाँव

हरियाणा

ट्रेंडिंग

19 साल की दुश्मनी: 8 साल से बदले की आग में जल रहा था, जेल से निकला पिता का हत्यारा तो बीच बाजार में भून डाला

Shalimar Bagh Murder Case
राष्ट्रीय

गुरुग्राम मेयर चुनाव अचानक टला! आखिरी वक्त क्या हुआ ऐसा कि पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ी?

Gurugram Mayor Election
राष्ट्रीय

‘बेटी की शादी के लिए जेल से बाहर आए थे’; आरोपियों ने गोलियों से शरीर छलनी किया, हत्या के बाद थाने जाकर किया सरेंडर

Gurugram Murder News
गुडगाँव

ChatGPT से सीखकर बना रहा था दवा, नकली वेट लॉस इंजेक्शन रैकेट में बड़ा खुलासा, ‘ToneUp’ ब्रांड के नाम से कर रहा था मार्केटिंग

Gurgaon Fake Mounjaro Injection
गुडगाँव

पावर पिल्स ने ले ली जान, मंगेतर का इंतजार रह गया अधूरा, कमरे से बरामद हुए कई सप्लीमेंट्स

गुडगाँव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.