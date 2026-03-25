घर चलाने के लिए गोलगप्पे बेचता था 17 साल का मासूम, सिरफिरो ने 10 रुपये के लिए बेरहमी से ली जान

हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां सिर्फ 10 रुपये के चलते कुछ बदमाशों ने एक गोलगप्पे बेंचने वाले शख्य की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान अश्वनी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 17 साल थी। अश्विन मूल रूप से यूपी के कानपुर के बिलहापुर का रहने वाला था और सिर्फ चार दिन पहले काम के सिलसिले में पानीपत आया था। शुरुआत में अश्विन की मौत के मामले की जांच पूरानी रंजिश के एंगल से की जा रही थी लेकिन जांच के दौरान 10 रुपये के लिए हत्या करने वाली बात का खुलासा हुआ। घटना के सामने आने के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है और मृतक का परिवार सदमे में है।