मैट्रिमोनियल साइट के जरिए नदीम ने लड़कियों को फंसाया, प्यार के वादे कर किया देह शोषण, ऐसे खुली पोल

5 दिसंबर 2025 को खेड़की दौला क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने नदीम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवती की शिकायत के बाद नदीम फरार हो गया जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने 5 हजार रुपये के इनाम की घोषण की। युवती ने बताया कि एक मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए उसकी मुलाकात नदीम से हुई थी। नदीम ने अपने असली नाम से प्रोफाइल बनाई थी। बातचीत के बाद नदीम ने युवती को मिलने बुलाया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के अनुसार नदीम और युवती के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने। लेकिन बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो नदीम गायब हो गया जिसके बाद उसने पुलिस में मामले की शिकायत की और पूरा घटनाक्रम सामने आया।