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मैट्रिमोनियल साइट के जरिए नदीम ने लड़कियों को फंसाया, प्यार के वादे कर किया देह शोषण, ऐसे खुली पोल

गुरुग्राम में पुलिस ने नदीम खान नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका देह शोषण करता था।

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गुडगाँव

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Himadri Joshi

Mar 19, 2026

Crime News

गुरुग्राम में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लड़कियों को फंसाने का मामला सामने आया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां एक शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका देह शोषण किया। आरोपी की पहचान नदीम खान के रूप में हुई है जो कि एक रियल स्टेट एजेंट है। नदीम सिर्फ 12वीं तक पढ़ा है और बहुत ही शातिर तरीके से उसने लंबे समय तक अपने जाल में लड़कियों को फंसाया। पुलिस पूछताछ के दौरान नदीम ने अपना गुनाह कबूल किया है।

खुबसूरत लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था नदीम

नदीम ने पुलिस को बताया कि वह गुरुग्राम के आसपास रहने वाली खुबसूरत लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। वह एक ही समय पर कई लड़कियों से बात करता और खुद को उनके सामने एक पैसे वाले आदमी की तरह पेश करता। नदीम लड़कियों को झूठी लग्जरी लाइफ की तस्वीरें दिखाता और बातों में फंसाकर फ्लैट पर मिलने बुलाता। मिलने के बाद झूठे प्यार का दावा करते हुए लड़कियों से शादी की बातें करता और फिर उन्हें कसमें देकर शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करता था।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है नदीम

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय नदीम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का रहने वाला है। वह गुरुग्राम में फ्लैट और किराए के मकान दिलाने वाले ब्रोकर के तौर पर काम करता था। उसने अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। लड़कियों से झूठी बातें करके वह उन्हें सेक्टर-86 में स्थित अपने फ्लैट पर मिलने बुलाता था। लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह उनसे बहाने करके बातचीत बंद कर देता था।

शादी का वादा कर किया रेप

5 दिसंबर 2025 को खेड़की दौला क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने नदीम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवती की शिकायत के बाद नदीम फरार हो गया जिसे ढूंढने के लिए पुलिस ने 5 हजार रुपये के इनाम की घोषण की। युवती ने बताया कि एक मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए उसकी मुलाकात नदीम से हुई थी। नदीम ने अपने असली नाम से प्रोफाइल बनाई थी। बातचीत के बाद नदीम ने युवती को मिलने बुलाया और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के अनुसार नदीम और युवती के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने। लेकिन बाद में जब युवती ने शादी की बात की तो नदीम गायब हो गया जिसके बाद उसने पुलिस में मामले की शिकायत की और पूरा घटनाक्रम सामने आया।

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Published on:

19 Mar 2026 09:53 am

Hindi News / National News / मैट्रिमोनियल साइट के जरिए नदीम ने लड़कियों को फंसाया, प्यार के वादे कर किया देह शोषण, ऐसे खुली पोल

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