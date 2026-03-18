स्कूल से लौट रही थी 11 साल की मासूम, सिरफिरे ने फेंका तेजाब, बच्ची की हालत गंभीर

यह घटना वडगांव पान क्षेत्र की है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली पीड़िता छात्रा का स्कूल है। छात्रा स्कूल से लौट रही थी तभी रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर अचानक एसिड फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे पास के अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है।