बैंक बना ग्राहक तो रेलवे मई में चलाने जा रहा पैलेस ऑन व्हील्स, 45 साल में पहली बार होगा ऐसा

दिल्ली से राजस्थान की धरती पर चलने वाली लग्जरी ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' अब गर्मी के मौसम में भी चलेगी। 45 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है, जब मई में यह ट्रेन चलाई जा रही है। आमतौर पर गर्मी के कारण सितंबर से अप्रैल तक ही इसका संचालन होता था, लेकिन इस बार भारी मांग के चलते नियम बदला गया है।