12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच करेगी CBI, आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी टीम, सीबीआई ने दर्ज किया केस

CBI investigation: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब CBI करेगी। एजेंसी ने केस दर्ज कर टीम को बंगाल रवाना किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 12, 2026

Chandranath Rath murder case

फॉरेंसिक विशेषज्ञ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता Suvendu Adhikari के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए। (फोटो: IANS)

Chandranath Rath murder case: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु सरकार के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI करेगी। इस हाई-प्रोफाइल में CBI ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एक टीम आज पश्चिम बंगाल जाने वाली है। CBI इस हत्या के पीछे की साजिश और आरोपियों की भूमिका की जांच करेगी। आपको बता दें कि मामले में खुद पर लग रहे आरोपों के बाद विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने अपनी किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए CBI जांच की मांग की थी।

तीन शॉर्प शूटर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के तीन शॉर्प शूटरों को गिरफ्तार किया था। तीनों को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच (SIT) ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने उसे उत्तरी 24 परगना के बारासात स्थित अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत भेज दिया गया था।

छह मई को हुई थी हत्या

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे।

उनकी हत्या उस वक्त हुई जब मध्यमग्राम स्थित अपने घर जा रहे थे। उस वक्त एक चार-पहिया वाहन ने एक खास चौराहे पर उनकी गाड़ी को रोक दिया। शुरुआती जांच में सामने आया था कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की का पीछ दो बाइक बाइक सवार बदमाश कर रहे थे। उनमें से एक बाइक सवार ने रथ के ठीक बगल में आकर रुकी। उस बाइक को चला रहे एक हमलावर ने बेहद करीब से रथ पर दस गोलियां चलाईं। इस हमले में रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शुभेन्दु अधिकारी ने कहा था कि चंद्रनाथ रथ की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी, क्योंकि वे उनके करीबी सहयोगी थे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कई दिनों तक रेकी की थी, उसके बाद उन्हें बेहद करीब से गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया।

ये भी पढ़ें

Global Warming: आइसलैंड में मच्छरों की एंट्री, वैज्ञानिक बोले- तेजी से बदल रहा आर्कटिक का मौसम
विदेश
Iceland mosquitoes

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 May 2026 10:13 am

Published on:

12 May 2026 09:14 am

Hindi News / National News / चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच करेगी CBI, आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी टीम, सीबीआई ने दर्ज किया केस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कभी असम कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे सीएम हिमंत सरमा, जानें कैसे परिवारवाद की राजनीति ने उन्हें बनाया BJP का हिस्सा

Himanta Biswa Sarma
राष्ट्रीय

हिमंत बिस्व सरमा के साथ शपथ लेने वाले 4 नए मंत्री कौन? जानिए

हिमंत बिस्व सरमा
राष्ट्रीय

Assam CM Oath Ceremony: दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्व सरमा, PM मोदी समेत ये नेता होंगे शामिल

Assam CM Oath Ceremony
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद AIADMK में बवाल, विधायक दल के नेता को लेकर दो धड़ों में बंटी पार्टी

Tamil Nadu politics
राष्ट्रीय

दिल्ली के घरों की किचन है सबसे ज्यादा प्रदूषित, स्टडी में सामने आई वजह

Delhi Pollution Study
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.