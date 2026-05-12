चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच करेगी CBI, आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी टीम, सीबीआई ने दर्ज किया केस

उनकी हत्या उस वक्त हुई जब मध्यमग्राम स्थित अपने घर जा रहे थे। उस वक्त एक चार-पहिया वाहन ने एक खास चौराहे पर उनकी गाड़ी को रोक दिया। शुरुआती जांच में सामने आया था कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी की का पीछ दो बाइक बाइक सवार बदमाश कर रहे थे। उनमें से एक बाइक सवार ने रथ के ठीक बगल में आकर रुकी। उस बाइक को चला रहे एक हमलावर ने बेहद करीब से रथ पर दस गोलियां चलाईं। इस हमले में रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए।