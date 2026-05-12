Global Warming: आइसलैंड में मच्छरों की एंट्री, वैज्ञानिक बोले- तेजी से बदल रहा आर्कटिक का मौसम

Iceland mosquitoes: आइसलैंड लंबे समय तक दुनिया का इकलौता ऐसा आर्कटिक देश माना जाता रहा, जहां मच्छर नहीं पाए जाते थे। लेकिन अब यह पहचान भी खत्म होती दिख रही है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि पिछले साल अक्टूबर में रेक्जाविक के उत्तर में पहली बार मच्छर देखे गए थे और अब उनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ इसे सिर्फ कीटों की एंट्री नहीं, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से बदलते पर्यावरण का बड़ा संकेत मान रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक दुनिया के औसत तापमान की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है।