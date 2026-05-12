भारत से साइबेरिया, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया के ठंडे इलाकों में लौट रहे पक्षी

मई की तपती गर्मी के साथ ही भारत के जलाशयों से एक खामोश विदाई का सिलसिला पूरा हो रहा है। राजस्थान की झीलें, गुजरात के कच्छ और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों से वो पक्षी विदा हो गए हैं या हो रहे हैं, जो सर्दियों में हमारे मेहमान थे। बिना किसी नक्शे, जीपीएस या बॉर्डर-पासपोर्ट अब ये परिंदे हिमालय पार कर साइबेरिया, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया के उन ठंडे इलाकों की ओर लौट रहे हैं, जहां गर्मियों में उनका प्रजनन मौसम शुरू होता है। उनके लिए आसमान में एक ऐसा अदृश्य राजमार्ग मौजूद है, जिसे दुनिया 'सेंट्रल एशियन फ्लायवे' के नाम से जानती है। कई पक्षी इन दिनों हिमालय पार कर तिब्बत, मंगोलिया और साइबेरिया की ओर लौट रहे हैं। अब मुख्य गतिविधि हिमालयी कॉरिडोर और ऊंचाई वाले स्टॉपओवर क्षेत्रों में दिखाई देती है।