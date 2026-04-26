ChatGPT से सीखकर बना रहा था दवा, नकली वेट लॉस इंजेक्शन रैकेट में बड़ा खुलासा, ‘ToneUp’ ब्रांड के नाम से कर रहा था मार्केटिंग

गुरुग्राम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान ने बताया कि आरोपी के फ्लैट से 'ToneUp' इंजेक्शन की भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ब्रांड को हरियाणा या केंद्र सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली है। प्रशासन ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है कि 'ToneUp' नाम से बिकने वाला कोई भी उत्पाद न खरीदें, क्योंकि इसे बेहद असुरक्षित और अस्वच्छ परिस्थितियों में बनाया गया था।