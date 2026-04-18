Gurugram Suicide Case: नौकरी छोड़ दे, साथ रहेंगे’, चार महीने पहले हुई थी लव मैरिज, पत्नी की जिद के बीच पति ने फंदे से लगकर दी जान

परिजनों के अनुसार गुरुवार शाम जब पत्नी मुंबई से गुरुग्राम पहुंची और फ्लैट पर आई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाद नहीं मिली, तो घबराकर मेंटेनेंस स्टाफ की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। जैसे ही अंदर देखा तो ऋषभ फंदे से लटका हुआ था। पूरी सोसाइटी में इस घटना से मातम पसर गया और आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया और गहनता से जांच शुरू कर दी है।