कनपटी पर सटाई पिस्टल, सिर में दाग दी गोली, गुरुग्राम में प्रेमिका संग मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट

पुलिसिया जांच में पता चला कि आरोपी अंकित भगत का पहले से ही एक दूसरी महिला के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। भगत अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ लिव-इन में रह रहा था और दोनों का एक बच्चा भी था। अंकित और उसके परिवार ने इस बात को पूरी तरह छुपाकर मधु से शादी की। मृतका के पिता का आरोप है कि यह शादी सिर्फ भारी-भरकम दहेज और मधु के नाम की तीन बीघा कीमती जमीन को हड़पने के लिए रची गई एक साजिश थी। शादी में अंकित की मांग के मुताबिक नकद एक लाख रुपए और सारा सामान दिया गया था, लेकिन किसे पता था कि यह शादी मधु के लिए इतनी भयानक साबित हो सकती है।