चलते ऑटो में बाल पकड़कर खींचे, थप्पड़ मारे, गाली-गलौज का विरोध करने पर महिला को धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी दंपती ने चलते ऑटो में न केवल गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि उन्हें चलते वाहन से बाहर धकेलने का भी प्रयास किया। इस छीना-झपटी के दौरान महिला का मोबाइल फोन और चश्मा सड़क पर गिर गया। जब पीड़िता ने शोर मचाया और ऑटो रुकवाकर अपना सामान उठाया, तब ऑटो में सवार एक अन्य यात्री ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों के नाम पूछे, जिनकी पहचान नसीम और मोमीना खातून के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मामले में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।