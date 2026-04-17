Amravati Case: ‘ब्रेकअप के बाद बन गया प्लेबॉय’, सबसे ज्यादा लड़कियों को जाल में फंसाने की लगाता था शर्त

इस बड़े रैकेट का खुलासा तब हुआ जब दो किशोरों के बीच हुए आपसी झगड़े ने इस राज से पर्दा उठा दिया। जो मामला कुछ वीडियो वायरल होने से शुरू हुआ था, उसने देखते ही देखते एक बड़े आपराधिक कांड का रूप ले लिया। पुलिस ने साइबर जांच के जरिए 100 से अधिक संदिग्ध वीडियो खंगाले, जिनमें से 18 वीडियो और 39 तस्वीरों का सीधा संबंध अयान से पाया गया है। फिलहाल, मुख्य आरोपी अयान अहमद पुलिस की गिरफ्त में है और कोर्ट ने उसे 21 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है।