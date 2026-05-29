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पुणे जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार, 13 लोगों की हो चुकी मौत

Yogesh Wankhede Arrested: कई लोगों की मौत के बाद पुणे जहरीली शराब मामले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े अब पुलिस की गिरफ्त में है।

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पुणे

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Harshita Saini

May 29, 2026

Pune Toxic Liquor Case

प्रतीकात्मक तस्वीर

Pune Toxic Liquor Case: पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने रसायन और इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिली जहरीली शराब की सप्लाई की थी, जिसे पीने के बाद कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

आपको बता दें, इस मामले में 13 मौत हो चुकी हैं।

13 लोगों की मौत से मचा हड़कंप

जांच में सामने आया है कि आरोपी योगेश वानखेड़े ने पुणे के हडपसर और पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में कथित तौर पर जहरीली शराब की सप्लाई की थी। शुरुआती जांच के अनुसार, शराब में रासायनिक पदार्थ और इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिलाई गई थी। यह मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है। एक के बाद एक मौतों की खबर सामने आने से इलाके में दहशत का माहौल है।

नोट- यह खबर अपडेट हो रही है।

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Updated on:

29 May 2026 10:24 am

Published on:

29 May 2026 10:04 am

Hindi News / National News / पुणे जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार, 13 लोगों की हो चुकी मौत

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