पुणे जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े गिरफ्तार, 13 लोगों की हो चुकी मौत

Pune Toxic Liquor Case: पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले के मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने रसायन और इंडस्ट्रियल स्पिरिट मिली जहरीली शराब की सप्लाई की थी, जिसे पीने के बाद कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।