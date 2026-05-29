29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कई झटकों के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से आई अच्छी खबर, आप संयोजक बोले- ‘पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में’

Arvind Kejriwal: पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 900 से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसे भगवंत मान सरकार के कामों पर जनता की मुहर बताया। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि भाजपा और अकाली दल को बड़ा झटका लगा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 29, 2026

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल(फोटो-ANI)

Aam Aadmi Party: पंजाब नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी में फिर से जोश भरने का काम किया है। घोषित परिणामों में आप ने सबसे ज्यादा वार्ड जीतकर बाकी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। 23 जिलों के 102 शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने 903 वार्डों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस 362 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा 247 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। शिरोमणि अकाली दल को 183 और भाजपा को 162 वार्डों में सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी केवल 7 वार्डों तक सीमित रही। इन नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में उत्साह साफ दिखाई दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जश्न मनाया, ढोल-नगाड़े बजे और मिठाइयां बांटी गईं।

जीत पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?


चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। केजरीवाल ने कहा कि शहरी इलाकों में मिली यह जीत जनता के भरोसे की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। केजरीवाल ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और आम लोगों को एजेंसियों के जरिए परेशान किया गया, लेकिन जनता ने वोट के माध्यम से उसका जवाब दे दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'ED पार्टी' को पंजाब में लोगों ने नकार दिया है। केजरीवाल ने कहा कि राज्य की जनता विकास और काम की राजनीति चाहती है।

मनीष सिसोदिया ने क्या कहा?


पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी जीत के बाद काफी उत्साहित नजर आए। चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने साफ संदेश दिया है कि वे भगवंत मान सरकार के काम से संतुष्ट हैं। सिसोदिया ने दावा किया कि सरकार ने गांवों के साथ-साथ शहरों में भी विकास के कई काम किए हैं और जनता ने उसी पर भरोसा जताया है। उन्होंने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब की जनता ने बता दिया है कि डर और दबाव की राजनीति यहां ज्यादा दिन नहीं चल सकती। उनके मुताबिक यह नतीजे सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे का संकेत हैं।

सात सांसदों ने छोड़ी थी पार्टी


आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था। पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जिसमें राघव चड्ढा सहित कई नेता शामिल थे। राघव चड्ढा,संदीप पाठक,अशोक मित्तल,हरभजन सिंह,स्वाति मालीवाल,विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता ने एक साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी।

ये भी पढ़ें

इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाई कमान के सामने रख दी बड़ी डिमांड, बेटे को सेट करने की तैयारी
राष्ट्रीय
karnataka ex cm Siddaramaiah

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 May 2026 08:51 pm

Published on:

29 May 2026 08:43 pm

Hindi News / National News / कई झटकों के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से आई अच्छी खबर, आप संयोजक बोले- ‘पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फिर हैक हुआ CBSE का पोर्टल, इस बार हैकर ने ‘बैड एप्पल’ मीम भी चलाया, आंसर शीट से छेड़छाड़ कर खोली सुरक्षा की पोल

CBSE Class 10
राष्ट्रीय

कर्नाटक में कुर्सी का घमासान! कल 4 बजे जुटेगी कांग्रेस, डीके शिवकुमार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस

DK shivakumar
राष्ट्रीय

Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक गिरफ्तारी देने आ रहे थे अंबिकापुर, बीच सडक़ पर लेट गए समर्थक, लौटना पड़ा वापस- देखें Video

Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर

ट्विशा शर्मा मौत: फोन रिकॉर्ड ने पति-ससुराल पक्ष को फंसाया, साल 2018 में अनीसिया बत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ

Twisha Sharma Anessia Batra
राष्ट्रीय

जहां पहुंचना भी मुश्किल था, वहां खड़ी हुई BSF की G-7 चौकी, भारत-पाक सीमा पर 175 करोड़ का सुरक्षा कवच

Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.