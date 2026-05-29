कई झटकों के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब से आई अच्छी खबर, आप संयोजक बोले- ‘पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में’

Aam Aadmi Party: पंजाब नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी में फिर से जोश भरने का काम किया है। घोषित परिणामों में आप ने सबसे ज्यादा वार्ड जीतकर बाकी दलों को काफी पीछे छोड़ दिया। 23 जिलों के 102 शहरी निकायों के लिए हुए चुनाव में पार्टी ने 903 वार्डों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस 362 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा 247 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। शिरोमणि अकाली दल को 183 और भाजपा को 162 वार्डों में सफलता मिली। बहुजन समाज पार्टी केवल 7 वार्डों तक सीमित रही। इन नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में उत्साह साफ दिखाई दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जश्न मनाया, ढोल-नगाड़े बजे और मिठाइयां बांटी गईं।