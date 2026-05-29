कर्नाटक में नए सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस? डीके शिवकुमार बोले- ‘अभी तक नाम फाइनल नहीं’



सोशल मीडिया मीडिया साइट 'X' पर डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लेकर भावुक पोस्ट किया। शिवकुमार ने सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा को संघर्ष, मेहनत और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। शिवकुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि भगवान किसी को वरदान या श्राप नहीं देते, बल्कि केवल मौके देते हैं। असली बात यह होती है कि इंसान उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करता है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का पूरा जीवन इसी सोच को साबित करता है। उन्होंने याद दिलाया कि सिद्धारमैया ने मैसूरु के एक साधारण गांव से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। शिवकुमार ने लिखा कि यह सफर आसान नहीं था। इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और आम लोगों के मुद्दों के लिए लगातार काम करने की भावना रही।