कर्नाटक में नए सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस? डीके शिवकुमार बोले- ‘अभी तक नाम फाइनल नहीं’

डीके शिवकुमार(फोटो-IANS)
D K Shivakumar: एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यह लगभग तय है कि कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार राज्य के अगले सीएम होंगे। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि नई कैबिनेट को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को कांग्रेस विधायक दल यानी CLP की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि यह लगभग तय है कि शिवकुमार अगले सीएम होने लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवकुमार ने कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश के मुताबिक सभी काम किए जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा जारी है और सभी कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की बैठक भी हुई। इसमें सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक में नई सरकार के गठन, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान राज्यसभा चुनाव और पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखने पर भी मंथन हुआ।
सोशल मीडिया मीडिया साइट 'X' पर डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लेकर भावुक पोस्ट किया। शिवकुमार ने सिद्धारमैया की राजनीतिक यात्रा को संघर्ष, मेहनत और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। शिवकुमार ने अपने पोस्ट में लिखा कि भगवान किसी को वरदान या श्राप नहीं देते, बल्कि केवल मौके देते हैं। असली बात यह होती है कि इंसान उन मौकों का इस्तेमाल कैसे करता है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का पूरा जीवन इसी सोच को साबित करता है। उन्होंने याद दिलाया कि सिद्धारमैया ने मैसूरु के एक साधारण गांव से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। शिवकुमार ने लिखा कि यह सफर आसान नहीं था। इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और आम लोगों के मुद्दों के लिए लगातार काम करने की भावना रही।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग