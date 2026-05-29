सिद्धारमैया के पद छोड़ते ही विधानसभा से हटाया गया CM-डिप्टी सीएम का नेमप्लेट, अधिकारियों के बीच हलचल तेज

विधान सौधा के स्टाफ ने नामप्लेट हटाकर रख दिए। ये आम बात नहीं है। जब भी लीडरशिप चेंज होता है, तो ऐसे छोटे-छोटे बदलाव पहले दिखते हैं। गवर्नर ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब नई सरकार बनने तक वे केयरटेकर सीएम रहेंगे। शनिवार को विधानसभा में औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।