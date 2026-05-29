ट्विशा शर्मा मौत: फोन रिकॉर्ड ने पति-ससुराल पक्ष को फंसाया, साल 2018 में अनीसिया बत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ

दिल्ली में एयर होस्टेस अनीसिया बत्रा ने 13 जुलाई 2018 को पंचशील पार्क वाले घर की टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। पति मयंक सिंहवी ने इसे आत्महत्या करार दिया था। लेकिन अनीसिया के परिवार ने मयंक सिंहवी और ससुराल पर दहेज व क्रूरता का आरोप लगाया। जब जांच हुई तो इस केस में भी फोन ने पूरा खेल पलट दिया।