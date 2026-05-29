सिद्धारमैया के इस्तीफे से भावुक हो गए मंत्री, कैमरे पर छलक पड़ा आंसू, बोले- ‘हम सब को दुख है’



सिद्धारमैया के इस्तीफे से आहत सुधाकर ने कहा कि हम सब भावनाओं से भर गए थे। हम सबको गहरा दुख हुआ। लेकिन हम सब एक राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। सत्ता किसी के लिए भी हमेशा नहीं रहती। सिद्धारमैया के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रशासन चलाया। चाहे पिछड़े वर्ग हों या दूसरे सभी समुदाय, उन्होंने सबको साथ लाने का काम किया। उन्होंने पूरे समाज का, खासकर गरीबों का ख्याल रखा, क्योंकि वे खुद गरीबी से ऊपर उठकर आए थे। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, उनसे पहले उनके परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं था। वे अपने परिवार में अकेले पढ़े-लिखे व्यक्ति थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे राज्य में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। पिछले दो-तीन दिनों में जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला है, उसने आज के अक्सर बिगड़े हुए राजनीतिक माहौल में एक अनोखा रास्ता और दिशा दिखाई है। डी.के. शिवकुमार भी भावनाओं से भर गए थे। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते।"