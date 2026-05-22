तीन दोस्तों ने मिलकर खोज निकाला प्लास्टिक-फ्री पैकेजिंग का तरीका, छोटी-सी लैब से शुरू कर बना डाली 2 करोड़ रुपये की कंपनी

Plastic Free Packaging Startup: सालों से पैकेजिंग इंडस्ट्री प्लास्टिक, केमिकल इंक और सिंथेटिक गोंद पर टिकी हुई है। ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि बिना प्लास्टिक के पैकेजिंग हो भी सकती है क्या। लेकिन पुणे के तीन दोस्तों ने इस चैलेंज को ही अपने लिए अवसर साबित किया। उनके पास न तो बड़ी फैक्ट्री थी और न ही करोड़ों की फंडिंग। उनके पास बस 100 स्क्वायर फीट की एक छोटी-सी लैब, कुछ लाख रुपये की बचत और पर्यावरण के लिए कुछ बड़ा करने का सपना था। आज यही स्टार्टअप 2 करोड़ रुपये का कारोबार कर रहा है और 100 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है। साथ ही 200 टन से अधिक सिंगल-यूज प्लास्टिक को रिप्लेस कर चुका है। यह कहानी है Go Do Good की, जिसने एक छोटे से आइडिया को बड़ी सफलता में बदल दिया।