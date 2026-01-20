Success Story Raja Nayak: एक फिल्म ने बदल दी जिंदगी, 50 रुपए से खड़ा कर डाला 100 करोड़ का साम्राज्य

टी-शर्ट में मुनाफा कमाने के बाद राजा नायक ने जूते, चप्पल और घर का सामान भी बेचना शुरू किया। यहां से उनके एक स्ट्रीट वेंडर से बड़े बिजनेसमैन बनने की कहानी की शुरुआत हुई। मुंबई में राजा ने अमिताभ बच्चन की फिल्म त्रिशूल (Amitabh Bachchan Film Trishul) देखी थी, जिसमें हीरो को गरीबी से लड़कर बिजनेस खड़ा करते हुए दिखाया गया था। यही फिल्म राजा नायक को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। जब भी वह निराशा में घिर जाते, सोचते कि जब फिल्म का हीरो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। 1991 में उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी पहली सही कंपनी 'अक्षय एंटरप्राइजेज' की नींव रखी। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बूते राजा नायक ने इस एक कंपनी से पूरा साम्राज्य खड़ा कर डाला।