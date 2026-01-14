हेल्पर से कंपनी के मालिक तक, दुनिया को प्रभावित कर रही केरल के इस शख्स की Success Story

कार एक्सेसरीज में अच्छी जानकारी हासिल करने के बाद 1985 में याह्या इब्राहिम ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू किया। हालांकि, यह प्रयोग सफल नहीं रहा। याह्या हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने दुबई में अपने दम पर एक कार कार एक्सेसरीज शॉप खोली। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट उस समय आया, जब एक अरब ग्राहक उनकी दुकान में पहुंचा। 1987 में एक अरब ग्राहक याह्या इब्राहिम की दुबई के नाइफ स्थित उनकी दुकान में आया और पूछा कि क्या आप मेरी टोयोटा कार के लिए सीट कवर सिल सकते हैं? अब तक याह्या केवल तैयार एक्सेसरीज ही बेचा करते थे। यह पहला मौका था जब किसी ने इस तरह की मांग की थी। उन्होंने हामी भरी और एक सप्ताह का समय मांगा। याह्या को एक ईरानी दुकान के बारे में पता था कि जहां से सीट कवर के लिए जरूरी साजोसामान मिल सकता है। उन्होंने तुरंत एक पुरानी सिलाई मशीन का इंतजाम किया और सीट कवर सिलने में जुट गए।