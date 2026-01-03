Success Story: पढ़ाई में 3 बार फेल, तीन लाख का कर्ज…आज करोड़ों को प्रेरित कर रहे Sonu Sharma

ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद जब सोनू शर्मा घर पहुंचे तो उन्हें एक और झटका लगा। उन्होंने अपने पिता को डिग्री दिखाते हुए तोहफे की मांग की। इस पर उनके पिता लोन के पेपर ले आए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर तीन लाख का लोन है और तुम्हें अब इसे भरना है। 1998 के दौर में तीन लाख रुपए काफी बड़ी रकम होती थी। सोनू शर्मा के मन में ख्याल आया कि इससे तो ग्रेजुएशन न होती तो अच्छा था। हालांकि, उन्होंने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। तीन लाख रुपए के कर्जे के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया। शुरुआत में तमाम मुश्किलें आईं, लेकिन वह हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर खुद की कंपनी भी खड़ी कर डाली। आज जब सोनू शर्मा बोलते हैं, तो लोग उन्हें पूरे ध्यान और गंभीरता से सुनते हैं। यह सबकुछ उन्होंने रातोंरात हासिल नहीं किया, लगातार मेहनत करते रहे और मुश्किलों का डटकर सामना करते रहे, तब कहीं जाकर सफलता की ऊंचाई को छूआ।