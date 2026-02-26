Railway Pensioners Alert: रेलवे पेंशनर्स को सरकार ने भेजा हाई अलर्ट, कॉल, SMS और वाट्सएप के जरिए हो रही फ्रॉड की कोशिश, जानिए कैसे बचें

Railway Pensioners Alert: देशभर के रेलवे पेंशनर्स को सरकार ने बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के प्रयासों के चलते हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। ठग खुद को रेलवे अधिकारी बताकर पेंशनर्स को निशाना बना रहे हैं। यह चेतावनी रेलवे पेंशनर्स के नाम पर फर्जी फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप संदेशों की कई शिकायतों के बाद जारी की गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार, “पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि रेलवे कभी भी PPO या सेवा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कोई लिंक या एसएमएस नहीं भेजता है। कोई भी रेलवे अधिकारी फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से बैंक डिटेल, OTP, पासवर्ड या कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है।”