Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी भाव गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे हैं। पिछले सत्र में अच्छी तेजी के बाद आज उच्च स्तरों से मुनाफावसूली देखी जा रही है। हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और यूएस टैरिफ को लेकर चिंताओं ने गिरावट को सीमित रखा है। गुरुवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.40 फीसदी या 600 रुपये की गिरावट के साथ 1,60,516 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। उधर डॉलर इंडेक्स में 0.20 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। इससे दूसरी करेंसीज के खरीदारों के लिए सोना खरीदना थोड़ा किफायती हुआ है।