FD Interest Rate: PNB की 444 दिन की एफडी में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

पीएनबी की 444 दिन की एफडी में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। (PC: AI)
PNB FD Interest Rate: पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम जमा वाली एफडी की दरों में बदलाव किया है। बैंक अब सामान्य नागरिकों को विभिन्न अवधियों वाली एफडी पर 3 से 6.60 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजंस को 3.50 से 7.10 फीसदी तक ब्याज दर मिल रही है। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजंस को 3.80 से 7.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।
पंजाब नेशनल बैंक अपनी 444 दिन की एफडी स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इस एफडी पर बैंक सीनियर सिटीजंस को 6.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजंस को 7.10 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.40 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।
कई दूसरे सरकारी बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक भी अपनी 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम पर आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इंडियन बैंक इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। एसबीआई इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, केनरा बैंक भी इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|सामान्य नागरिक (%)
|सीनियर सिटीजंस (%)
|सुपर सीनियर सिटीजंस (%)
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|6.60%
|7.10%
|7.40%
|बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB)
|6.45%
|6.95%
|7.05%
|इंडियन बैंक
|6.45%
|6.95%
|7.20%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|6.45%
|6.95%
|7.05%
|केनरा बैंक
|6.45%
|6.95%
|निवेशक श्रेणी
|निवेश राशि (₹)
|मैच्योरिटी राशि (₹)
|कुल ब्याज (₹)
|सामान्य नागरिक
|5,00,000
|5,41,524
|41,524
|सीनियर सिटीजन
|5,00,000
|5,44,778
|44,778
|सुपर सीनियर सिटीजन
|5,00,000
|5,46,738
|46,738
अगर कोई सामान्य नागरिक पंजाब नेशनल बैंक की 444 दिन की एफडी में 5 लाख रुपये डालता है, तो उसे मैच्योरिटी पर 5,41,524 रुपये मिलेंगे। अगर सीनियर सिटीजन यह एफडी करते हैं, तो उन्हें मैच्योरिटी पर 5,44,778 रुपये मिलेंगे। वहीं कोई सुपर सीनियर सिटीजन यह एफडी कराता है, तो मैच्योरिटी पर 5,46,738 रुपये मिलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग