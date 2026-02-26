FD Interest Rate: PNB की 444 दिन की एफडी में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

कई दूसरे सरकारी बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक भी अपनी 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम पर आकर्षक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इंडियन बैंक इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। एसबीआई इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजंस को 7.05 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, केनरा बैंक भी इस एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.45 फीसदी, सीनियर सिटीजंस को 6.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।