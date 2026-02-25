IDFC First Bank घोटाले में चौंकाने वाला खुलासा, पूर्व कर्मचारी की Wife और साले से जुड़े हैं फ्रॉड के तार

IDFC First Bank के 590 करोड़ रुपये के घोटाले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। लगभग 300 करोड़ रुपये बैंक के एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी और साले की कंपनी के खाते में ट्रांसफर किये गए। हरियाणा के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह खुलासा किया है। इस मामले में बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि और पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अभय की पत्नी स्वाति सिंगला और उनके भाई अभिषेक सिंगला को भी हिरासत में लिया गया है। संबंधित कंपनी स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से स्वाति के स्वामित्व में है। स्वाति के पास कंपनी की 75 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, अभिषेक के पास शेष 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है।