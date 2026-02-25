Gold Silver Price Today: सोने में फिर आई बड़ी तेजी, चांदी में तेज उछाल, जानिए कहां पहुंच गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज बुधवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार दोपहर सोने का घरेलू वायदा भाव 0.61 फीसदी या 981 रुपये की बढ़त के साथ 1,60,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। ट्रंप टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और मिडिल ईस्ट में जारी भूराजनीतिक तनाव के चलते सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत हो रहा है। ईरान और अमेरिका गुरुवार को जेनेवा में तीसरे राउंड की न्यूक्लियर वार्ता करेंगे।