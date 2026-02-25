Bank Holidays: मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब होगी छुट्टी

मार्च बैंक हॉलिडे लिस्ट (File Photo)
Bank Holiday List: कुछ ही दिनों में मार्च का महीना शुरू होने वाला है। अगर आप अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक बंद मिले, तो आपका काम रुक सकता है। क्योंकि मार्च 2026 में 18 दिन बैंक अलग-अलग कारणों से बंद रहने वाले हैं। देखें पूरी लिस्ट।
|तारीख
|दिन
|कारण
|इन शहरों में रहेगी छुट्टी
|1 मार्च
|रविवार
|पूरे देश में बैंक बंद
|पूरे भारत
|2 मार्च
|सोमवार
|होलिका दहन
|कानपुर, लखनऊ
|3 मार्च
|मंगलवार
|होली और संबंधित त्योहार
|भोपाल, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और अन्य शहर
|4 मार्च
|बुधवार
|होली के दूसरे दिन और राज्य विशेष त्योहार
|अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, नई दिल्ली, रायपुर, शिलांग, शिमला
|8 मार्च
|रविवार
|पूरे देश में बैंक बंद
|पूरे भारत
|13 मार्च
|शुक्रवार
|चापचर कुट
|आइजोल
|14 मार्च
|शनिवार
|दूसरा शनिवार
|पूरे भारत
|15 मार्च
|रविवार
|पूरे देश में बैंक बंद
|पूरे भारत
|17 मार्च
|मंगलवार
|शब-ए-कद्र
|जम्मू, श्रीनगर
|19 मार्च
|गुरुवार
|गुड़ी पड़वा, उगादी, नवरात्र शुरुआत
|मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर
|20 मार्च
|शुक्रवार
|ईद-उल-फितर, जुमात-उल-विदा
|जम्मू, कोच्चि, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
|21 मार्च
|शनिवार
|रमजान ईद, सरहुल
|अधिकांश शहर
|22 मार्च
|रविवार
|पूरे देश में बैंक बंद
|पूरे भारत
|26 मार्च
|गुरुवार
|राम नवमी
|कई बड़े शहर
|27 मार्च
|शुक्रवार
|राम नवमी (कुछ राज्यों)
|कुछ राज्य
|28 मार्च
|शनिवार
|चौथा शनिवार
|पूरे भारत
|29 मार्च
|रविवार
|पूरे देश में बैंक बंद
|पूरे भारत
|31 मार्च
|मंगलवार
|महावीर जयंती
|कई शहर
ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से कई लेन-देन बैंक बंद होने पर भी किए जा सकते हैं।
