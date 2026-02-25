25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

कारोबार

Bank Holidays: मार्च में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब-कब होगी छुट्टी

Bank Holiday March 2026: कई कारणों से मार्च 2026 में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप से काम संभव हैं।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 25, 2026

मार्च बैंक हॉलिडे लिस्ट (File Photo)

Bank Holiday List: कुछ ही दिनों में मार्च का महीना शुरू होने वाला है। अगर आप अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो बैंक बंद मिले, तो आपका काम रुक सकता है। क्योंकि मार्च 2026 में 18 दिन बैंक अलग-अलग कारणों से बंद रहने वाले हैं। देखें पूरी लिस्ट।

मार्च 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

तारीखदिनकारण इन शहरों में रहेगी छुट्टी
1 मार्चरविवारपूरे देश में बैंक बंदपूरे भारत
2 मार्चसोमवारहोलिका दहनकानपुर, लखनऊ
3 मार्चमंगलवारहोली और संबंधित त्योहारभोपाल, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और अन्य शहर
4 मार्चबुधवारहोली के दूसरे दिन और राज्य विशेष त्योहारअहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, नई दिल्ली, रायपुर, शिलांग, शिमला
8 मार्चरविवारपूरे देश में बैंक बंदपूरे भारत
13 मार्चशुक्रवारचापचर कुटआइजोल
14 मार्चशनिवारदूसरा शनिवारपूरे भारत
15 मार्चरविवारपूरे देश में बैंक बंदपूरे भारत
17 मार्चमंगलवारशब-ए-कद्रजम्मू, श्रीनगर
19 मार्चगुरुवारगुड़ी पड़वा, उगादी, नवरात्र शुरुआतमुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर
20 मार्चशुक्रवारईद-उल-फितर, जुमात-उल-विदाजम्मू, कोच्चि, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा
21 मार्चशनिवाररमजान ईद, सरहुलअधिकांश शहर
22 मार्चरविवारपूरे देश में बैंक बंदपूरे भारत
26 मार्चगुरुवारराम नवमीकई बड़े शहर
27 मार्चशुक्रवारराम नवमी (कुछ राज्यों)कुछ राज्य
28 मार्चशनिवारचौथा शनिवारपूरे भारत
29 मार्चरविवारपूरे देश में बैंक बंदपूरे भारत
31 मार्चमंगलवारमहावीर जयंतीकई शहर

ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से कई लेन-देन बैंक बंद होने पर भी किए जा सकते हैं।

