Top Gainers & Losers: IT शेयरों में आई रिकवरी, मेटल स्टॉक्स चमके, जानिए आज कहां आया सबसे अधिक उछाल और कहां रही गिरावट

Top Gainers & Losers: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। प्रमुख सूचकांक दिन की शुरुआत में मिली अधिकांश बढ़त खोकर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुए। आईटी शेयरों में पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आज जोरदार रिकवरी देखने को मिली। मेटल और ऑटो शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया, जिससे PSU बैंक और FMCG शेयरों में आई गिरावट का असर कम हुआ। निफ्टी 50 आज 0.23% बढ़कर 25,482 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स लगभग स्टेबल रहते हुए 82,274 पर बंद हुआ।