26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Edible Oil Price: सस्ते होने वाले हैं सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे खाने के तेल, घट जाएगी पैकेट पर छपी MRP, क्या है वजह?

Edible Oil Price: सरकार ने ऑयल इंडस्ट्री से कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में राहत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। खाद्य कंपनियां अब अपनी एमआरपी संशोधित कर रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 26, 2026

Edible Oil Price

खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद है। (PC: AI)

आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की है। अभी कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल पर 20% आयात शुल्क लगता है। केंद्र ने इसे घटाकर 10% कर दिया है। इससे इन तेलों पर कुल टैक्स भार 27.5% से घटकर 16.5% रह जाएगा। नई दरें 31 मई से पूरे देश में लागू होंगी। सरकार के इस फैसले के बाद 31 मई से बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है।

इस कदम का सीधा असर तेल की बोतलों पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर पड़ेगा और कंपनियां जल्द ही नए दामों के साथ प्रोडक्ट बाजार में उतारेंगी।

कीमतों में इतनी आ सकती है गिरावट

सरकार ने तेल उद्योग से स्पष्ट कहा है कि आयात शुल्क में राहत का लाभ ग्राहकों तक पहुंचना चाहिए। खाद्य तेल कंपनियां अब अपने स्टॉक और नई खेप के हिसाब से अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में खुदरा बाजार में कीमतों में पांच से 10 रुपए प्रति लीटर की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक गिरावट ब्रांड और क्षेत्र के अनुसार होगी।

महंगाई पर काबू पाने की कोशिश

पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई थी, जिससे लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ा। सरकार ने यह कदम महंगाई पर नियंत्रण पाने और जरूरी वस्तुओं को सस्ता रखने की दिशा में उठाया है। हालांकि, कृषि विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि आयात शुल्क में कमी से घरेलू तिलहन किसानों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सस्ता आयातित तेल बाजार में आने से स्थानीय उत्पादकों के दाम प्रभावित होंगे।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए दाम
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Business / Edible Oil Price: सस्ते होने वाले हैं सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे खाने के तेल, घट जाएगी पैकेट पर छपी MRP, क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत

Share Market
कारोबार

Railway Pensioners Alert: रेलवे पेंशनर्स को सरकार ने भेजा हाई अलर्ट, कॉल, SMS और वाट्सएप के जरिए हो रही फ्रॉड की कोशिश, जानिए कैसे बचें

Railway Pensioners Alert
कारोबार

Bhilwara Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, 2.64 पहुंची चांदी, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

gold-silver price
भीलवाड़ा

FD Interest Rate: PNB की 444 दिन की एफडी में मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

PNB FD Interest Rate
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों ने खाई पलटी, गिर गए भाव, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.