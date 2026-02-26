Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत

एनएसई ने वेब और मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस पर निवेशकों को अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट खोलने से लेकर ट्रेडिंग तक की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। आधार, पैन और डिजिलॉकर के जरिए 30 से 45 सेकंड में केवाइसी पूरी की जा सकती है। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद निवेशक गिफ्ट सिटी में तय बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ा होगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाने वाला निवेश अमरीकी डॉलर में होगा। निवेशक रुपए को डॉलर में रेमिट कर गिफ्ट सिटी के बैंक अकाउंट में भेजेंगे, जिसके बाद ऐप पर ट्रेडिंग लिमिट दिखाई देगी और वे खरीद-बिक्री शुरू कर सकेंगे।