26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Price Today: सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी 11,000 रुपये डाउन, जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने का रेट आज 1,59,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Feb 26, 2026

Gold Price Today

सोने-चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी गुरुवार दोपहर सोने में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा 1.15 फीसदी या 1850 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,295 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर वायदा इस समय 3.80 फीसदी या 10,585 रुपये की गिरावट के साथ 2,67,779 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

तनिष्क में सोने का भाव

तनिष्क गुरुवार, 26 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,61,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में गुरुवार, 26 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,20,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,20,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 93,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 26 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत
कारोबार
Share Market

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

26 Feb 2026 05:06 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी 11,000 रुपये डाउन, जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Top Gainers & Losers: सपाट बंद हुआ बाजार, फार्मा और हेल्थकेयर शेयर उछले, जानिए कहां आई सबसे ज्यादा गिरावट

Top Gainers & Losers
कारोबार

Share Market: करोड़ों छोटे निवेशक अब गूगल-टेस्ला जैसे शेयरों में भी कर पाएंगे निवेश, नहीं होगी बड़ी रकम की जरूरत

Share Market
कारोबार

Edible Oil Price: सस्ते होने वाले हैं सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे खाने के तेल, घट जाएगी पैकेट पर छपी MRP, क्या है वजह?

Edible Oil Price
कारोबार

Railway Pensioners Alert: रेलवे पेंशनर्स को सरकार ने भेजा हाई अलर्ट, कॉल, SMS और वाट्सएप के जरिए हो रही फ्रॉड की कोशिश, जानिए कैसे बचें

Railway Pensioners Alert
कारोबार

Bhilwara Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, 2.64 पहुंची चांदी, जानें सोने-चांदी की लेटेस्ट रेट

gold-silver price
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.