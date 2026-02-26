Gold Price Today: सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी 11,000 रुपये डाउन, जानिए क्या हैं 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी गुरुवार दोपहर सोने में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना वायदा 1.15 फीसदी या 1850 रुपये की गिरावट के साथ 1,59,295 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर वायदा इस समय 3.80 फीसदी या 10,585 रुपये की गिरावट के साथ 2,67,779 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,59,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,55,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,41,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,28,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 1,02,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क गुरुवार, 26 फरवरी 2025 को 22 कैरेट सोना 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,21,090 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,61,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में गुरुवार, 26 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोना 1,61,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,20,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज गुरुवार को 22 कैरेट सोना 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,20,760 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 93,930 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज गुरुवार, 26 फरवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,47,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग